La Ue propone di prorogare il Green Pass fino a giugno 2023

10:37

La Commissione europea ha adottato una proposta per estendere la durata del Green Pass fino al 30 giugno 2023. Contrariamente a quanto deciso, ossia fissare la scadenza del pass vaccinale al 30 giugno di quest’anno, ora la Ue vuole prorogare il documento ancora per un anno.

Lo ha detto Christian Wigand, portavoce della Commissione europea, che ha sottolineato: "Il virus continua a essere diffuso in Europa e dobbiamo essere pronti per un possibile aumento dei contagi nella seconda metà dell'anno o per l'emergere di nuove varianti”.



Sul tema dei certificati di vaccinazione, l’Unione europea vuole anche garantire che "i certificati contengano il numero complessivo corretto di dosi somministrate in qualsiasi Stato membro e non solo nello Stato membro che rilascia il certificato". La modifica che si è resa necessaria per affrontare le preoccupazioni pratiche sollevate dai cittadini: i certificati infatti spesso indicano un numero errato di dosi quando gli europei ricevono dosi di vaccino in diversi Stati membri.



La Commissione Ue ha inoltre proposto alcune modiche per “includere test antigenici di laboratorio di alta qualità tra i tipi di test per i quali può essere rilasciato un certificato di test”. La forte richiesta di tamponi, infatti, sta mettendo in crisi il sistema di analisi non solo in Italia.



Perché venga confermata la proroga del Green Pass, il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno adottare in tempi rapidi la proposta, che dovrà poi essere recepita dagli Stati membri.