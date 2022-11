08:10

Torna l’appuntamento con i 50 personaggi che, nel corso del 2022 si sono distinti per diversi motivi in campo turistico.

Cinquanta figure raccontate da TTG Italia grazie all’analisi del direttore, Remo Vangelista.

Come di consueto, non si tratterà di una classifica, ma di un elenco in rigoroso ordine alfabetico di uomini e donne che si sono messi in gioco in questo anno ancora tanto complesso.



Idee, progetti, voglia di traghettare oltre le difficoltà connesse a pandemia, caro energia, mancanza di personale, guerra e inflazione: tutti i personaggi tratteggiati dalla penna di Remo Vangelista si caratterizzano per aver aggiunto una tessera al grande mosaico della ripresa.



L’inserto si troverà all’interno di Yearbook, il TTG Magazine in distribuzione lunedì 19 dicembre e conterrà brevi ritratti dei 50 personaggi, con le motivazioni che hanno portato alla loro scelta e gli eventi che ne hanno guidato l’attività.

Con uno sguardo di fiducia sul 2023.