Cinquanta personaggi per una stagione lunga, a tratti lunghissima. Siamo partiti a inizio ‘22 con il freno a mano tirato e mille paure nascoste nell’animo. Per poi aprirci alla primavera e all’estate dai grandi numeri.

In mezzo abbiamo vissuto il caos negli aeroporti (soprattutto Nord Europa) causato dalla mancanza di personale, mentre i vettori andavano in affanno su alcune tratte.



Mancavano e mancano aerei e personale. Ma il grande mondo del turismo ha mostrato ancora una volta di avere la pelle dura uscendo a testa alta da un periodo indimenticabile.



In questo mondo abbiamo deciso di raccontare sullo Yearbook i nostri cinquanta uomini e donne, senza classifiche di merito.



Sono un gruppo di manager e imprenditori che durante l’anno hanno occupato le colonne del nostro giornale e il ciclo continuo dell’agenzia di stampa.



Qualcuno lo abbiamo riproposto dopo il 2021, perché quelli bravi si riconfermano sempre, come succede nel mondo dello sport. Siamo partiti a raccontare questa folta pattuglia cominciando dal magazine, per poi approdare sui canali digitali.



Perché tutto il mondo TTG è nato da questo giornale che ancora oggi racconta e analizza, descrive progetti e raccoglie interviste.

In buona sostanza, fa informazione.



Remo Vangelista