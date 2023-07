Video fake e chat fasulle: aumentano le truffe estive

13:40

Estate, tempo di prenotazioni. Ma anche tempo di truffe. Dopo le segnalazioni legate ai raggiri nelle prenotazioni online di voli e pacchetti, è la volta di video fake e chat fasulle.

I cybercriminali, come spiega Solofinanza, usano tecnologie sofisticate come quelle legate all’intelligenza artificiale e nello specifico si servono di deep fake comprati sul Dark Web. E’ già successo in Austria, dove sono stati diffusi filmati che ritraggono persone talvolta importanti che parlano, ma in realtà il tutto è contraffatto dal computer.



Il tutto parte da annunci su Facebook, Instagram, TikTok e Youtube, che non riescono a filtrare le truffe sponsorizzate, in cui vengono millantati dei pacchetti tutto incluso al prezzo di 429 euro a persona in un resort di lusso in Egitto. Facendo click sull’annuncio si viene reindirizzati su un altro sito in cui c’è il video di una ragazza che spiega i dettagli dell’invitante pacchetto.

In realtà il video è un vero e proprio fake e si vede una modella che in pratica non ha nulla a che vedere con il raggiro. Il suo volto è stato copiato e incollato nel video con algoritmi di deep learning.



Esiste addirittura una chat su whatsapp, ma dall’altra parte c’è il truffatore che cerca di vendere pacchetti ancor più dispendiosi.

Una volta effettuato il pagamento sparisce tutto: sito, video e assistente su Whatsapp. L’utente non rivedrà mai più il suo denaro che è in pochi attimi confluisce su conti esteri difficilmente rintracciabili.

Pertanto, è bene diffidare quando i prezzi sono molto bassi. Inoltre se cambiando date il prezzo rimane uguale c’è qualcosa che non va.