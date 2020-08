Il giorno di sir Branson

11:44

La crisi non guarda in faccia nessuno, neppure sir Richard Branson. La sua Virgin Atlantic rischia grosso e attende in queste ore il parere positivo dei creditori per dare il via un piano di ristrutturazione del debito molto pesante.

Piano che includerà anche la cancellazione probabile di nuove commesse per il parco flotta. La Virgin controllata al 51% da Branson e per il 49% dall’americana Delta Air Lines nei mesi scorsi non era riuscita a chiudere il piano di salvataggio in accordo con il governo britannico e si è vista costretta a rifugiarsi nell’ultima spiaggia: l’intesa con i creditori.



Questo perché il socio americano Delta aveva già fatto sapere che vista la situazione globale non avrebbe aperto il portafoglio. Per sir Branson siamo dunque arrivati al giorno decisivo.