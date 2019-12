Licià Colò madrina dell'edizione 2020 di Itinerando

12:43

Una madrina d’eccezione per l’edizione 2020 di Itinerando. Licia Colò, celebre conduttrice di programmi di viaggio come ‘Il Mondo Insieme’ e ‘Eden, un pianeta da salvare’, inaugurerà la fiera dedicata al turismo esperienziale che si terrà a Padova dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020.

Lo storico volto de ‘Alle falde del Kilimangiaro’ sarà protagonista di un talk show in programma sabato 1° febbraio alle 10.30 dal titolo ‘CamperExperience, BoatExperience, BikeTravel, Destinazioni: come sperimentare modalità di viaggio diverse, alla scoperta dei territori’. Nel suo intervento parlerà della sua esperienza di viaggiatrice, coinvolgendo ospiti e spettatori.



I temi e gli ospiti

La nuova edizione della fiera, che ha ricevuto il patrocinio di Federturismo Confindustria, si concentrerà sul “modo nuovo di vivere il viaggio”, non come meta in sé, ma come scoperta del territorio e di mete che sanno regalare emozioni.



Ad aprire i talk, venerdì 31 gennaio 2020, sarà Vittorio Brumotti. Il campione del mondo di bike trial 2006, detentore di 10 Guinness World Record, racconterà il suo tour FAI Brumotti per l'Italia, che lo ha visto testimonial per il Fai in un viaggio che unisce arte, cultura, sport e solidarietà.



Sabato 1° febbraio 2020 sull’arena dei talk ci sarà Patrizio Roversi, che proporrà un modo di viaggiare diverso, più lento e riflessivo, che rispetta il territorio per conoscerlo da un punto di vista più intimo. A dialogare con lui ci sarà Federturismo Confindustria. Seguirà poi un incontro con Sergio Davì, skipper professionista e gommonauta esperto di navigazione oceanica d’avventura.