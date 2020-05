Debutto positivo per il nuovo format tv del Palacongressi di Rimini

15:11

Ha preso il via lo scorso sabato con con l’evento Meet the Meeting, organizzato dalla Fondazione Meeting per il lancio della prossima edizione della manifestazione il nuovo format Tv set proposto dalla divisione Event & Conference di IEG.

Oltre 20mila persone raggiunte, quattromila interazioni, decine di condivisioni sui social, una diretta con collegamenti da Milano, Bologna, Cremona, Bolzano, da Germania, Lettonia, e soprattutto uno studio televisivo elegante, tecnologicamente avanzato, allestito nella sala del Tempio del Palacongressi di Rimini.



Grazie al progetto The Live to oooh!, nuova tappa della campagna promozionale Ready Today - Ready Tomorrow, la divisione Event & Conference di IEG è già in pista con una qualificata e innovativa proposta rivolta non solo alla propria clientela, con la quale in queste settimane non si è mai interrotta la relazione al fine di trovare le condizioni più favorevoli alla riprotezione degli eventi, ma anche alla platea di nuovi potenziali clienti interessati ad esplorare in questa fase le possibilità di una integrazione tra spazio fisico e spazi virtuali in massima sicurezza, in attesa di potere nuovamente sfruttare in pieno le possibilità dell’incontro fisico.



L’evento, si è svolto con la presenza fisica in studio a Rimini del presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, dell’a.d. di IEG Corrado Peraboni (nella foto), del sindaco di Rimini Andrea Gnassi, e con la conduzione da Milano della giornalista del Corriere della sera Elisabetta Soglio, è stato fruibile anche dal pubblico straniero, grazie ad una versione in inglese.



Il nuovo format è reso possibile grazie alla partnership tra la divisione Event & Conference Division di IEG e Sound D-Light, affermata azienda nel campo degli eventi e degli allestimenti, e si è reso subito disponibile grazie ad un plus di dotazioni e competenze della struttura di IEG, che permettono di garantire una proposta chiavi in mano e una postazione pronta all’uso in qualsiasi momento.