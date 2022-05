Nicola Testai è il nuovo vicepresidente di Federcongressi&eventi

19:29

Federcongressi&eventi ha nominato Nicola Testai (nella foto) vicepresidente dell’associazione. Testai è da circa 10 anni amministratore delegato del Pco di Firenze Oic e in precedenza ha ricoperto il ruolo di rappresentante categoria organizzazione congressi ed eventi. Nuovo Assistente al revisore dei conti di Federcongressi&eventi è Lorenzo Pignatti (Terraevents).

La nomina di Terrai è arrivata durante il primo Consiglio direttivo dopo il rinnovo delle cariche avvenuto durante la Convention.



“Il primo Consiglio Direttivo da me presieduto - afferma in una nota la presidente di Federcongressi&eventi Gabriella Gentile - è stato un’occasione di proficuo confronto sui nuovi progetti dell’associazione e sul consolidamento della sua mission. La grande professionalità ed esperienza e l’entusiasmo di tutti i colleghi che mi accompagneranno in questi tre anni alla guida di Federcongressi&eventi sono elementi decisivi che contribuiranno alla crescita non solo dell’associazione ma di tutto il comparto dei congressi e degli eventi”.