Riduzione della rete domestica e aiuti di stato: le richieste di Air France

17:26

Riduzione della rete domestica e una serie di aiuti sotto forma di prestiti di stato: sono le richieste di Air France per uscire dalla crisi. Secondo quanto si legge su Tourmag, Ben Smith, ceo di Air France, ha chiesto al senato di accelerare la ristrutturazione della rete nazionale, che nel 2019 ha perso 220 milioni di euro.

Il vettore ha già attuato le misure previste dal governo transalpino per far fronte al difficile momento, tra cui disoccupazione parziale e differimento di tasse e contributi previdenziali.



Ma per proseguire, la compagnia sta negoziando una serie di aiuti sotto forma di prestito con lo stato francese e quello olandese. In particolare, prestito statale garantito o prestito statale diretto ´se necessario - ha chiesto Anne-Marie Couderc, presidente Af-Klm - perché la società ha bisogno di liquidità nel terzo trimestre del 2020". O. D.