Food in hotel: le aziende che investono nell’ospitalità

Portare innovazione nel comparto alberghiero, a partire dalla proposta gastronomica: se gli alberghi italiani fanno fatica a staccarsi da modelli ormai superati e proposte standard, una spinta arriva invece dalle aziende del food, sempre più decise a investire nell'hotellerie.

Un esempio è Elior, colosso multinazionale specializzato nella ristorazione collettiva. L'azienda, spiega il direttore commerciale Gianluca Galletti, "ha appena creato la divisione Hospitality: il mercato dell'outsourcing alberghiero è molto polverizzato e spesso gli hotel si appoggiano ai piccoli ristoratori. Ma servono tecnologie e le persone giuste per fare innovazione, presentare menù verticalmente profondi e trasformare l'albergo in una destinazione, tenendo sempre a mente l'efficienza".



Di pari passo anche Metro, azienda specializzata nell'ingrosso per profesisonisti: "Da tempo lavoriamo sull'interpretazione dei dati per anticipare i trend - assicura Antonio Carleo, digital sales force manager -: l'evoluzione nel food va veloce ma il mondo alberghiero è rimasto indietro. Per questo abbiamo deciso di diventare fornitori in hotel non solo di prodotti ma anche di servizi". O.D.