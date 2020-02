Il record di Marriott: 1,38 milioni di camere in tutto il mondo

16:43

Ha appena firmato 815 accordi, che porteranno in portfolio 515mila nuove camere: così Marriott International debutta nel 2020 segnando numeri record. Il gruppo alberghiero, si legge su Preferente arriva a quota 1,38 milioni di camere in tutto il mondo, metà delle quali al di fuori del Nord America e con una strategia che prevede la crescita organica in ciascuno dei mercati dove è presente.

"Continuiamo a generare valore per i nostri proprietari con marchi di qualità sia per le conversioni di proprietà che per le nuove costruzioni", spiega Anthony Capuano, presidente di Marriott International Group.



I brand di lusso del Gruppo sono stati i più performanti grazie a 42 nuovi accordi firmati in 17 Paesi nel mondo: in particolare c'è stata la rinascita del marchio W Hotels, già operativo a Brisbane e con nuove aperture in programma quest'anno anche a Sydney e Melbourne. O. D.