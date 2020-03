Il Four Seasons di New York apre le sue camere a medici e infermieri in prima linea

12:13

Anche il mondo del lusso scende in campo a sostegno del personale in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Il Four Seasons di New York ha deciso di mettere a disposizione di medici e infermieri impegnati nell’emergenza 350 camere. Il personale sanitario in servizio potrà così soggiornare nella struttura gratuitamente.

“Molti di coloro che lavorano a New York City devono percorrere lunghe distanze da e per le loro case dopo turni di 18 ore. Hanno bisogno di un posto vicino al lavoro dove riposarsi e rigenerarsi. Non c'era altra opzione per noi che fare tutto il possibile per dare una mano”, ha spiegato Ty Warner, fondatore e presidente di Ty Warner Hotels and Resorts, cui fa capo il marchio Four Seasons.



L’iniziativa del leggendario hotel sulla 57esima strada, si legge si legge su ilmanifesto.it, è stata subito accolta con favore dal governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, che attraverso un tweet ha ringraziato l’albergo: “Sperare che sia il primo di molti hotel che metteranno a disposizione le loro camere”.