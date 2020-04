Meliá, Barceló e gli altri: ormai poche le strutture funzionanti

15:25

Meliá mantiene aperti 42 hotel in tutto il mondo, il 13 per cento dei 326 che ha in portafoglio, mentre Barceló Hotel Group ha all’attivo 21 hotel funzionanti su un totale di 255, almeno fino a venerdì.

Come riportato da Preferente, Iberostar, da parte sua, mantiene solo un hotel aperto a Cuba su un totale di 120 strutture, mentre Riu ne mantiene solo due aperte in Messico su un totale di 99, ma le chiuderà tra pochi giorni.



Meliá continua l'attività in 13 hotel in Portogallo, sei in Indonesia, cinque in Vietnam, tre in Tanzania, due in Spagna e uno in Germania, Lussemburgo, Austria, Capo Verde, Venezuela, Argentina, Perù, Emirati Arabi Uniti, Myanmar e Thailandia. Allo stesso modo, in Cina ha attualmente tre stabilimenti in funzione e prevede di riaprirne altri due questo mese, secondo quanto riportato su El Economista. Nel frattempo, Barceló ha tenuto aperti sei hotel in Messico, due a Dubai, due nella Repubblica Dominicana e uno in Marocco, Egitto, Tunisia, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Guatemala ed El Salvador. In Spagna, l'Occidental Aranjuez di Madrid è stato riconvertito per ospitare i pazienti affetti da coronavirus.



Dal canto suo, Nh, con 368 hotel in Europa e in America, ha chiuso il 90 per cento delle strutture in Spagna (in totale sono 102) e in Italia (in totale sono 52), mentre nel nord Europa la chiusura ha già raggiunto il 50 per cento.