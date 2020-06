Blu Hotels: da metà giugno riaprono tutte le strutture

09:16

Sarà una partenza graduale, che porterà alla riapertura di tutte le 30 strutture italiane firmate Blu Hotels. Così il gruppo alberghiero si prepara ad affrontare la stagione estiva, forte anche di una new entry diversa dal solito: il Bagno Marechiaro di Forte dei Marmi, preso in gestione da Blu Hotels.

"Ripartiamo in totale sicurezza - sottolinea Nicola Risatti (nella foto), presidente del Gruppo -, adottando le linee guida e i protocolli previsti dalla normativa italiana per affrontare il post emergenza, in modo da garantire ai nostri ospiti e ai dipendenti un ambiente sicuro".



Ripensati spazi e intrattenimento per grandi e bambini: grazie al QR-Code si scopriranno menu e attività di animazione, da prenotare online. In alcune strutture sarà attivato anche ciBox, servizio di delivery direttamente in camera. Per quanto riguarda l'andamento delle vendite, "le regioni più gettonate sono Toscana, Salento, Calabria e la montagna". O. D.