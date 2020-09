Apre a Dubai il Sofitel Dubai the Obelisk, 5 stelle in stile antico Egitto

21:00

Si chiama Sofitel Dubai the Obelisk e aprirà le sue porte il prossimo 15 settembre portando nella capitale dell’Emirato una nuova esperienza a 5 stelle.

Pubblicità

Come suggerisce, infatti, il nome, l’hotel, collocato a fianco del Raffles Dubai e del Wafi Mall, è situato in una torre che ricorda un obelisco e davanti all’ingresso propone una copia dell’obelisco di Luxor di Parigi.



La lobby richiama il tema Egitto, con tanto di statue di Anubi e con un aquila dorata sulla parete, così come la piscina, costruita a forma di chiave della vita.



L’hotel mette a disposizione 498 camere e 97 appartamenti di lusso su 51 piani. Cinque i ristoranti fra i quali la Daniel Boulud's Brasserie. Gli interni dell’hotel sono stati disegnati da WA International tranne le tre top suite, Imperial, Napoleon e Cleopatra, che sono invece state realizzate da Duccio Grassi.