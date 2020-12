I migliori hotel lusso aperti nel 2020 secondo Luxury Travel Intelligence

10:03

Malgrado l’anno orribile, l’hotellerie di lusso ha mostrato una forte resilienza e almeno una parte di progetti di apertura che erano attesi sono andati a buon fine.

Fra questi, Luxury Travel Intelligence ha voluto stilare una lista dei migliori 15 ‘new opening’ dell’anno, che vede anche una proprietà in Italia.



Al primi posto come migliore hotel di lusso dell’anno si posiziona il Capella Bangkok in Thailandia, secondo Luxury Travel Intelligence il massimo esempio di lusso coniugato con personalizzazione ed eccellenza. Seconda piazza per un hotel non in Italia ma fortemente voluto da un imprenditore italiano: è il J.K. Place Paris (nella foto), il primo albergo della collezione di Ori Kafri fuori dalla Penisola. Terza posizione per The Mayfair Townhouse a Londra, ultimo nato in casa Iconic Luxury Hotels.



Appena fuori dal podio l’Arctic Bath Swedish Lapland, che ha fra i suoi plus una spa flottante da 12 cabine dove godere di trattamenti wellness ma anche cenare. Quinto posto per il Montage Healdsburg negli Usa collocato all’interno di un’area vinicola da 258 acri, mentre al sesto si piazza il Raffles Bali Indonesia, la quindicesima proprietà per l’iconico operatore dell’ospitalità di lusso.



Settima piazza per il Four Seasons Madrid, ottava per il Banyan Tree di Krabi in Thailandia, nona per il Maslina Resort in Croazia e decima per lo Zannier Bai San Ho in Vietnam.



Undicesimo posto per il One&Only Desaru Coast in Malesia dodicesimo per l’Alamayah Boutique Retreat in Indonesia, tredicesimo per il Cayo Exclusive Resort ad Elounda Bay in Grecia.



Al quattordicesimo posto ecco l’Italia, con il Paragon 700 aperto ad Ostuni, in Puglia e al 15 si finisce con gli Usa, con The Lake House sul Lake Canandaigua in the Finger Lakes.