Marriott offrirà test Covid-19 prima degli eventi

16:36

Un nuovo modo per sbloccare il settore degli eventi, messo in ginocchio dall'emergenza sanitaria: Marriott ha deciso di offrire test Covid-19 su base volontaria a chi dovrà prendere parte a un convegno o una conferenza.

Dopo il trasporto aereo, si allarga anche al mondo alberghiero la modalità dei test rapidi per bloccare il contagio. Marriott, si legge su Skift, ha annunciato un ampliamento del programma "Connect with Confidence" con il lancio da gennaio di test opzionali sul Covid-19 per quanto riguarda la sua divisione riunioni ed eventi di gruppo. I protocolli includono test autosomministrati che gli ospiti potrebbero eseguire prima dell'arrivo oppure test somministrati direttamente in hotel da fornitori terzi.



I tipi di test offerti andranno dai test rapidi dell'antigene di 15 minuti ai test PCR che richiedono tra le 24 e le 48 ore per i risultati. O. D.