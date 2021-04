Marriott scommette sull’Arabia Saudita: 3 nuovi hotel

08:47

Marriott International, dopo aver chiuso un accordo con Al Saedan Group, è pronto ad aprire tre nuovi hotel in Arabia Saudita. Si tratta del primo Renaissance Hotel del Paese, il più grande Aloft Hotel al mondo e un Courtyard by Marriott nella città santa di Makkah, con 438 camere.

L'inaugurazione delle strutture è prevista per il 2025.



Come riporta travelmole.com, il Renaissance Riyadh Hotel conterà 266 suite e sarà dotato di spa, piscina e fitness center, mentre il Makkah Taysir by Aloft Hotel, vicino alla Grande Moschea, conterà 1000 camere.



Gaia Guarino