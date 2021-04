Nobis e Italian Hotel Group insieme per vacanze sicure

17:29

Nobis Assistance e Italian Hotel Group uniscono le forze per garantire soggiorni sicuri. Le due società hanno siglato un accordo che permetterà al gruppo alberghiero di offrire gratuitamente a tutti i clienti che effettueranno una prenotazione presso una delle sue 9 strutture la polizza Filo diretto Hotel, pensata per assicurare una protezione a 360° da tutti i principali accadimenti dannosi e gli imprevisti che possono verificarsi prima e durante il soggiorno, anche e soprattutto in occasione di infezione da Covid-19.

La soluzione offre: copertura delle spese per il pagamento di penali in caso di cancellazione della prenotazione; il rimborso per interruzione del soggiorno per quarantena; la diaria da ricovero e l’indennità di convalescenza.



Gli ospiti di Italian Hotel Group che sottoscriveranno il prodotto potranno inoltre beneficiare dell’assistenza domiciliare per i familiari che restano a casa, dell’assistenza al veicolo, la ripetizione del soggiorno, del rimborso in caso di furto del bagaglio, della copertura delle spese per cure mediche e per il rientro/trasporto sanitario, nonché di altri servizi di assistenza alla persona e all’abitazione.



“In un periodo storico, dove la prima preoccupazione di ogni agenzia di viaggio o cliente che ci contatta, è sempre più quella relativa al timore di dover incombere in eventuali penali da cancellazione o eventi avversi derivanti dal Covid-19 che potrebbero inficiare sul buon esito della vacanza, abbiamo ritenuto fondamentale proteggere i nostri ospiti con una polizza adeguata da inserire sottoforma di “quota vacanza sicura” ad ogni prenotazione”, spiega in una nota Gianluca Propoli, direttore vendite e marketing di Italian Hotel Group.



“Questa intesa è un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di sostenere le strutture ricettive italiane e in generale gli operatori del turismo, che in questo momento stanno vivendo grandi difficoltà. -sottolinea Stefano Pedrone, responsabile divisione turismo di Nobis Assicurazioni -. Con la nostra polizza Filo diretto Hotel messa a disposizione di tutti gli alberghi di Italian Hotel Group ci proponiamo di offrire loro un importante vantaggio competitivo, grazie a una serie di utili garanzie che tutelano dai principali rischi connessi a un eventuale contagio da Covid-19 rendendo il soggiorno ancora più sicuro”.