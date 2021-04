L'ottimismo di Marriott: nuove aperture in arrivo

15:35

Marriott International guarda al futuro con ottimismo, con la certezza che il momento della piena ripresa della travel industry si avvicina. Questo sta portando l'azienda verso investimenti che si traducono in nuove aperture, visto che nel momento in cui sono state allentate le restrizioni in alcuni Paesi, si sono registrati picchi nelle prenotazioni.

"Il comparto leisure sarà il primo a ripartire - sottolinea Satya Anand, presidente Emea di Marriott International - e noi siamo molto fortunati ad avere nel nostro portfolio tante strutture idonee".



Inoltre, ciò che gli ospiti desiderano è sentirsi sicuri in hotel, da qui l'innovazione tecnologica di Marriott per consentire di effettuare check-in, check-out e mobile key utilizzando la propria app. "È un servizio che verrà implementato in più hotel e in più lingue", aggiunge Anand.



Le principali novità in arrivo

In casa Marriott l'obiettivo è continuare a crescere. Nel 2020, in area Emea sono stati aperti 15 hotel, mentre 20 debutteranno nel corso del 2021, tra cui il St. Regis del Cairo. "Si aggiungeranno il Moxy Lisbon ideale per un city break e con una favolosa roof pool", conclude Anand, "ma anche il W Rome, primo W in Italia, che aprirà a settembre e ancora il The Westin London City e il Matild Palace a Budapest nel mese di maggio".



Si pensa già al 2022, anno in cui secondo i piani, verrà inaugurato il primo JW Marriott in Spagna, precisamente a Madrid, con 139 camere.



Gaia Guarino