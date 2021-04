Marriott, nel 2022 il debutto del brand Jw in Spagna

08:00

Jw Marriott approda in Spagna. Marriott International ha siglato un accordo per il debutto del brand a Madrid.

Nel 2022 aprirà infatti il JW Marriott Madrid, nella centrale Plaza de Canalejas.



Il progetto

Il progetto sarà sviluppato da Millenium Hotels Real Estate, come parte del contratto di locazione con una consociata interamente controllata di Belagua.



"Abbiamo da poco aperto il nostro 100° JW Marriott hotel al mondo e adesso siamo entusiasti di debuttare con il brand JW Marriott a Madrid - spiega in una nota Jenni Benzaquen, senior vice president e managing director Design Hotels & Europe, Middle East and Africa Brand portfolio Marriott International -. JW Marriott incoraggia gli ospiti ad essere attenti e consapevoli: riteniamo che il brand sia particolarmente adatto al viaggiatore di lusso di oggi che cerca esperienze arricchenti e rigeneranti abbinate a una ricca cultura e a un servizio eccezionale".



Il design dell'hotel sarà seguito dallo studio spagnolo Arvo Arquitectura de Juan, gli interiors dal team di Madrid del Rockwell Group. Il design dell’hotel mirerà a offrire un senso di equilibrio e calore, ispirato ai principi della mindfulness, grazie all’utilizzo di elementi naturali, texture interessanti e spazi tattili.



La proprietà restaurata consterà di 139 camere, fra cui due piani di suite, tutte dotate di terrazze all'aperto.



La struttura disporrà anche di aree comuni, che includeranno un lobby bar, un ristorante e spazi benessere.