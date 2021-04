Regione Lombardia, altri 8 milioni di euro per il ricettivo

15:32

Altri 8 milioni da parte della Regione Lombardia a supporto degli operatori lombardi per ciò che riguarda le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta. "In tal modo, allarghiamo la platea dei beneficiari che hanno deciso di investire sul futuro delle loro attività", ha dichiarato Lara Magoni (nella foto), assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda.

Sono state oltre 300 le domande, un segnale di fiducia e voglia di ripartire. La Lombardia inoltre, nei prossimi anni sarà al centro di importanti iniziative come Bergamo e Brescia Capitali italiane della Cultura nel 2023 e le Olimpiadi invernali del 2026.



Come riporta ilgiorno.it, la volontà della Regione è quella di sostenere chi desidera puntare sulla qualità dell'accoglienza e su servizi all'avanguardia per incentivare i turisti a scoprire il territorio. G. G.