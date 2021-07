Riapre il Villa Pamphili: restyling d'autore per l'urban resort

13:49

L’Hotel Villa Pamphili di Roma riapre le porte in veste di urban resort esclusivo. Lo storico albergo è stato completamente ristrutturato con un progetto di interior design che porta la firma Dexter Moren Associates: lo studio londinese ha ridisegnato gli interni, fondendo il concetto di hotel di città metropolitano con quello di resort in stile villa, per attrarre sia i viaggiatori d’affari che i turisti leisure.

L’hotel, si legge su Hotelmag, è dotato di 235 camere, 2 ristoranti, 2 lounge bar, piscina semiolimpionica con solarium, spa, centro congressi e un rooftop panoramico che accoglie la Terrazza Pamphili, con ristorante, lounge bar, musica dal vivo.



Curato e di tendenza al suo interno, è circondato, all’esterno, dalla Valle Dei Casali, ai margini del Parco di Villa Pamphili, racchiuso tra gli storici tracciati romani di via Aurelia Antica, via della Nocetta e via Vitellia, Un rifugio urbano immerso nel verde di Roma, al riparo dai rumori, dove un ampio sistema di servizi permette di vivere esperienze di benessere. Pini marittimi e vegetazione mediterranea disegnano lo skyline, mentre i silenzi dell’antico convento che sorge accanto all’hotel offrono un senso di pace.



Inoltre, per facilitare gli spostamenti degli ospiti, il Villa Pamphili ha sviluppato un progetto di mobilità green ed elettrica, mettendo a disposizione scooter, auto, monopattini e navette, prenotabili direttamente dall’hotel, per spostarsi con facilità e rispetto dell’ambiente.