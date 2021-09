Marriott annuncia un altro W in Italia: nel 2023 il W Firenze

14:45

È in arrivo un nuovo W hotel in Italia. Dopo il W Rome, che aprirà ad ottobre nella capitale, Marriott anticipa la volontà di proseguire con lo sviluppo del brand nella Penisola. La scelta è caduta su Firenze.

Lo racconta Tony Capuano, chairman del gruppo Marriott, in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore. Il gruppo ha appena firmato per realizzare insieme a Progetto Majestic il nuovo hotel entro il 2023.



La struttura prevede 120 camere di cui 20 suite tra le quali una presidenziale con affaccio sul Duomo.



Ad oggi il gruppo conta 54 hotel in Italia suddivisi su 15 brand e per l’espansione futura ragiona sui resort, con destinazioni mare come Puglia, Sicilia e l’isola di Capri.