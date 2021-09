Preferred: 19 new entry nel trimestre estivo

17:27

Sono stati 19 i nuovi ingressi in Preferred Hotels & Resorts nel corso del trimestre estivo. Ma questa volta non ci sono new entry provenienti dall’Italia.

A fare la parte del leone, in questo caso, sono stati gli Stati Uniti, protagonisti con ben 7 nuovi ingressi. Montana, Washington DC, Georgia, California, New York, Florida e Arizona gli stati dove si trovano gli hotel.



Per quanto riguarda l’Europa entrano in Preferred due hotel in Finlandia e Spagna e uno ciascuno in Gran Bretagna e Norvegia. Tre le strutture provenienti dal Messico mentre completano l’opera Tanzania, Colombia e India.