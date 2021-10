Convenzione Unicredit-Confindustria Alberghi per i finanziamenti alle imprese del settore

08:00

Parte dalle regioni di Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche la convenzione stipulata da UniCredit e Confindustria Alberghi rivolta alle imprese alberghiere: un patto che prevede soluzioni di finanziamento e di servizio.

Nel pacchetto sono compresi finanziamenti a breve termine con durata fino a 18 mesi, mutui a supporto degli investimenti aziendali, con durata sino a 22 anni per riqualificazione o ampliamento di strutture ricettive già esistenti e strumenti evoluti di incasso/pagamento (pos, e-commerce, internet banking) studiati per le attività alberghiere.



“La firma della convenzione Centro Nord è un primo passo – sottolinea Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi - ma l’obiettivo è arrivare a coprire tutto il territorio per rispondere alle esigenze delle aziende alberghiere post-covid. Il punto centrale è il dialogo aperto con la banca per affrontare assieme la ripartenza del settore. Uno strumento ulteriore per le nostre imprese e un forte segnale di attenzione da parte del mondo creditizio”.