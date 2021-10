Readers' Choice Awards: La Mamounia di Marrakech miglior hotel al mondo

17:27

La Mamounia, leggendario indirizzo di Marrakech, ha conquistato il titolo di 'miglior hotel al mondo' nonché di 'miglior hotel in Africa' ai Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2021.

Oltre 800.000 i lettori della prestigiosa rivista che hanno preso parte al sondaggio per esprimere le loro preferenze."Anche se gli ultimi mesi sono stati difficili, abbiamo sfruttato il tempo a nostra disposizione per continuare i lavori di ristrutturazione de La Mamounia in modo che questo gioiello dell'ospitalità possa offrire sempre la migliore esperienza ai suoi ospiti. Ricevere il premio quest'anno è pertanto un traguardo particolarmente significativo", ha affermato Pierre Jochem, Managing Director de La Mamounia. L. F.