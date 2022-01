L'hotel Danieli di Venezia respinge John Malkovich: non aveva il Green pass

14:32

Nessuna via privilegiata per chi non è in possesso di Green pass. L’ultima disavventura è toccata a John Malkovich, rifiutato dall'hotel Danieli di Venezia perché privo della necessaria certificazione.

La notizia è stata riportata da Adnkronos, che cita l’articolo del Gazzettino in cui si racconta che all'attore era stata riservata la suite più bella, con vista sul bacino di San Marco. Ma quando Malkovic è arrivato in laguna per i due giorni di riprese della serie tv ‘Ripley', a fronte alla richiesta di controllo dell'hotel si è scoperto che non aveva il Green pass, con conseguente impossibilità di ospitarlo nella suite predestinata.



Pare che la notizia abbia sorpreso anche la produzione, che non era a conoscenza del fatto che l'attore non avesse il Green pass e che ha dovuto attivarsi per torvare a tempo record una sistemazione differente presso un’abitazione privata.



Le riprese della serie, iniziate subito dopo l'Epifania, avevano già registrato diversi intoppi causati da ritardi, tamponi, malattie, isolamenti e sostituzioni nel cast tecnico.

Le riprese sono iniziate in autunno, dopo un lungo rinvio per la pandemia, e hanno fatto tappa prima ad Anzio, a Napoli e in costiera amalfitana per approdare ora a Venezia, dove dovrebbero durare un altro mese.