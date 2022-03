Contaminazione e ‘mixed-use’: così evolve l’hotellerie

11:21

L'ospitalità si trasforma, evolve: nascono strutture versatili, in grado di intercettare target diversi attraverso la contaminazione...

"Contaminazione. Sembra essere questo il concetto chiave che caratterizza la nuova idea di ospitalità, sia essa declinata in boutique hotel, o in palazzi storici, oppure ancora in strutture 'mixed-use'. Contaminazione come continuo interscambio tra interno ed esterno della struttura, che si apre alla cittadinanza ma, nel contempo, accoglie gli ospiti come una seconda casa. Ma anche come continuum tra vacanza e lavoro, con i soggiorni che possono anche dilatarsi nel tempo e le sistemazioni che si rimodulano per adattarsi al mix tra leisure e business.



I nuovi concept

"Il settore alberghiero sta vivendo una vera e propria rivoluzione" sostiene Philippe Sourdois, managing director di Tétris Italia, società del Gruppo JLL specializzata in progettazione e realizzazione di spazi di lavoro e alberghieri che si è occupata, tra l'altro, della riqualificazione del The Hoxton, Rome..." (continua nella digital edition)