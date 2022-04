Gabetti: Elisabetta Canalis testimonial di G Rent

17:26

Gabetti Short Rent (il marchio con cui opera G Rent) annuncia la collaborazione con Elisabetta Canalis in qualità di testimonial e brand ambassador.

L’annuncio è arrivato dalla show girl stessa tramite il suo canale Instagram, sul quale è visibile anche lo spot di lancio del progetto. “La collaborazione con Elisabetta Canalis - si legge nella nota di G Rent - prevede, infatti, la promozione delle vacanze in Luxury Villas in Italia e nel resto del mondo gestite da G Rent S.p.A. attraverso il format ‘In viaggio con Eli’, nel quale la presentatrice sarà ospite nelle diverse location da sogno per raccontarne le caratteristiche, i comfort e le emozioni che proverà”. Il viaggio toccherà le diverse location di G Rent, tra ville e sistemazioni esclusive.



In contemporanea, G Rent annuncia anche il nuovo sito internet della società, che offre una panoramica sul mondo Gabetti Luxury Short Rent.



“La collaborazione con Elisabetta Canalis – commenta Emiliano Di Bartolo (nella foto), a.d. di G Rent S.p.A. – ci consente di dare un respiro ancora più internazionale al nostro business, che già offre sul mercato soluzioni in diverse location da sogno all’estero e che da oggi può contare su una testimonial importante, molto riconosciuta e in grado di ben rappresentarci in Italia e oltreoceano, dove vive ormai da anni, con cui possiamo condividere la nostra vision e il nostro prodotto di qualità”.