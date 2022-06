BWH Hotel Group Italia cresce in Sardegna con il Best Western Hotel Blumarea

12:25

Arriva da Castelsardo l’ultima new entry in casa BWH Hotel Group Italia. Si tratta del Best Western Hotel Blumarea, una costruzione reduce da un completo restyling che ha interessato aree comuni, camere, spazi esterni e piscina.

La struttura si compone di 53 camere e 2 sale per accogliere incontri fino a 50 e 150 persone oltre a un Lounge bar aperto anche agli ospiti esterni. A 100 metri di distanza gli ospiti possono usufruire della spiaggia di Lu Bagnu che si affaccia sul Golfo dell’Asinara.



“Abbiamo incontrato BWH Hotel Group Italia più di due anni fa – commenta la general manager Paola Sini -, insieme abbiamo condiviso un percorso fatto di decisioni strategiche per il rilancio e la riapertura della struttura. A partire dal nuovo nome, che rievoca colori e suggestioni del nostro meraviglioso territorio, fino agli aspetti commerciali e di marketing, di posizionamento e distribuzione”.