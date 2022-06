Homes & Villas by Marriott International approda in Australia

di Gaia Guarino

16:35

Homes & Villas by Marriott International sbarca in Australia e in Nuova Zelanda. Il brand specializzato nella locazione di abitazioni di pregio in diverse destinazioni nel mondo aggiunge oltre 350 appartamenti a Sydney, Queenstown, Auckland, Melbourne e altre note mete del Downunder.

Questa espansione si giustifica con il consolidamento del trend che vede protagonista proprio il vacation rental di lusso, con soluzioni abitative private dove, rispetto a un hotel o a un resort, si può godere di spazi più ampi, privacy e comode aree living.



Ideale per famiglie e gruppi, una vacanza di questo tipo consente di conciliare più esigenze. Come riporta travelpulse.com, Jennifer Hsieh, vp di Homes & Villas by Marriott International,ha sottolienato come gli ospiti potranno scegliere tra una selezione di case premium. Queste ville, infatti, sono dotate di ogni comfort con la garanzia dell’esperienza firmata Marriott.