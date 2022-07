Energia, i costi rischiano di travolgere la ripresa degli hotel

11:43

L’aumento dei costi energetici sta mettendo a rischio la ripresa del settore alberghiero. E l’allarme lanciato da Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, che sottolinea come “gli interventi fin qui disposti non siano stati sufficienti a contrastare un fenomeno che ha dimensioni mai viste in precedenza”.

“Dal Dl Aiuti – prosegue Colaiacovo - ci aspettiamo risposte che tengano conto delle oggettive difficoltà vissute dalle aziende. Realtà che sono state ferme per oltre due anni e ora vedono i propri margini erosi dall’incremento dei costi energetici in primis e poi dagli altri aumenti conseguenti”.



Secondo la presidente sono necessari interventi più forti per sostenere le imprese in questa fase e nel contempo occorre una maggiore spinta anche sul fronte delle semplificazioni per accelerare ulteriormente il regime autorizzatorio e favorire gli investimenti sul fotovoltaico e in generale sulla transizione energetica per la salvaguardia dell’ambiente e per rispondere al forte aumento dei costi energetici.



“Gli operatori del settore sono molto preoccupati – prosegue Colaiacovo -, come Confindustria Alberghi abbiamo messo in campo diverse iniziative tra cui una serie di incontri per analizzare tutti gli strumenti già oggi disponibili per contrastare e contenere l’impatto degli aumenti energetici. Il primo appuntamento è per il 4 luglio con la modalità di acquisto di energia attraverso i consorzi per poi proseguire l’11 sulle strategie di acquisto e il 15 sulle comunità energetiche. Questi i primi appuntamenti già fissati, cui seguiranno altri incontri di approfondimento per restare a fianco delle imprese”.