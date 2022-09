12:46

Sara Digiesi è la nuova chief executive officer di Bwh Hotel Group Italia. La manager succede a Giovanna Manzi (nella foto) che, come riporta una nota, "lascerà la guida del gruppo per un presigioso incarico e un nuovo percorso professionale".

Manzi, che lo scorso anno aveva vinto il premio di Personaggio dell'Anno - TTG Star, eletta dai lettori di questa testata, commenta: "Lasciare dopo 27 anni il mondo del turismo e Bwh, in particolare, dopo quasi 19, è difficilissimo. Il lavoro però non è come una relazione d’amore: occorre lasciarsi all’apice della carriera e, ove possibile, con una legacy duratura". Il suo passo avviene, come sottolinea la stessa manager, "dopo aver traghettato l’azienda fuori dalla pandemia, con una previsione di chiusura di anno appena inferiore al 2019 e aver ottenuto prestigiosi riconoscimenti personali e aziendali".



Le nomine

Altra nomina ai vertici quella di Gianmarco Ricci, che sarà il nuovo chief financial & operating officer. Ricci, precisa ancora il comunicato, è stato il "braccio destro" di Manzi, in carica dal 2004. “Sono grato a Giovanna Manzi per avere costruito una squadra valida e pronta a guardare in alto con obiettivi sempre nuovi – afferma Ricci -. Confido nel fatto che con Sara sapremo affrontare le nuove sfide e disegnare nuovi percorsi e sono certo di poter dare un contributo determinante nei miei nuovi ambiti di responsabilità”.



Digiesi è entrata in Bwh come responsabile marketing e ha poi ricoperto i ruoli di chief marketing officer e chief sustainability officer. "Oggi - si legge nella nota - rappresenta l’intero gruppo Bwh Hotel Group a livello globale nel Sustainability Leadership Council di Gbta, come unica rappresentante italiana, e nel Planet Committee di Sustainable Hospitality Alliance". Digiesi commenta: "I successi che hanno permesso la mia nomina oggi sono frutto di talento e lavoro di squadra. Lo stesso spirito sarà indispensabile per il prosieguo del percorso che costruiremo, dedicando ai nostri soci, al loro staff, ai partner e agli ospiti che ci scelgono energia e passione”.