Cicalò, IHC: “Per la Toscana registriamo il nostro anno migliore”

13:14

“Per la Toscana l’estate 2022 è stata la migliore di sempre”. Marcello Cicalò, Group Director of Operations di Italian Hospitality Collection (nella foto) vede realizzate le previsioni di inizio stagione.

A rispondere nel migliore di modi, appunto, soprattutto le strutture termali toscane del gruppo: il Grotta Giusti Thermal Spa Resort, il Fonteverde Lifestyle & Thermal Retreat e Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa. “La percentuale di riempimento è stata molto soddisfacente – evidenzia Cicalò – e l’adr è aumentato di 8 punti rispetto al 2019 prepandemico”. Ottima la performance del Grotta Giusti, entrato in Autograph Collection (Marriott International), che ha da poco inaugurato la nuova spa e ha registrato una forte presenza anche del mercato americano.



Mercato che si è ripresentato anche nelle altre strutture del gruppo e sta già prenotando per il primo trimestre 2023, insieme agli inglesi e agli svizzeri.



Un capitolo a parte merita poi il Chia Laguna, che quest’anno ha visto l’inaugurazione di Conrad Chia Laguna Sardinia, il primo Conrad Hotels & Resorts in Italia: “Luglio e agosto sono andati benissimo - sottolinea Cicalò -, non solo per quanto riguarda il segmento lesiure. Da evidenziare è infatti anche il ritorno in forze dei gruppi aziendali, che hanno prenotato meeting fino al 4 novembre”.



A livello di gruppo il fatturato ha già raggiunto e superato i dati prepandemici “registrando un incremento di 12 punti percentuali sul 2019”.

Stefania Galvan