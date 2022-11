Federalberghi Torino: tre milioni di euro per il turismo da cinema e serie tv

14:01

Quando il cinema spinge il turismo. Secondo un calcolo di Federalberghi Torino, insieme alla Film Commission del capoluogo sabaudo, le oltre 30 produziuoni audiovisive che hanno coinvolto la città hanno avuto un notevole ritorno in termini economici per il territorio.

Si tratta, come riporta una nota, di 18 lungometraggi e 13 serie tv, per un totale di 100 settimane di riprese e altrettante di preaprazione: numeri che si sono tradotti in pernottamenti per oltre 3 milioni di euro. La sola produzione di 'Fast X', ovvero il decimo episodio della saga di Fast & Furious, ha portato spese alberghiere per 1.109.000 euro.



Film Commission Torino Piemonte e Federalberghi Torino ora stanno analizzando i dati definitivi per comunicarli a fine anno, "con l’intento di rilanciare e potenziare la collaborazione avviata nel 2021 con la firma di un protocollo di intesa finalizzato a mettere a sistema le competenze e i network reciproci, promuovendo Torino come location ideale per le produzioni cinematografiche".



Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino, commenta: "Il cinema rappresenta senza dubbio una straordinaria opportunità di sviluppo e di rilancio per il nostro settore. Da un lato, infatti, la presenza delle produzioni cinematografiche porta molte persone a soggiornare nelle nostre strutture con ricadute positive sull’intero tessuto economico cittadino e dall’altro genera un effetto di lungo periodo agendo da vetrina agli occhi di chi vede la città al cinema e decide di venire a soggiornarci o di chi lavora alle riprese e vuole tornare a visitarla con più calma".



"I dati in corso di elaborazione - aggiunge il presidente di Film Commission Torino Piemonte Beatrice Borgia - mostrano da soli il moltiplicatore che un settore come l’audiovisivo può innescare, produrre, agevolare. Il ruolo di Fctp è da sempre quello di attrarre e al contempo promuovere e questa collaborazione evidenzia efficacemente la capacità della Fondazione di essere uno strategico trait d’union tra le esigenze produttive delle produzioni cinematografiche e le dinamiche realtà locali che sono in grado di ottimizzare le opportunità offerte”.