di Alberto Caspani

15:33

Contro l’inflazione serve razionalizzare la supply chain alberghiera. Obiettivo prioritario emerso nel 1° Osservatorio Acquisti dedicato al mondo Horeca, i cui risultati sono stati presentati presso l’Università Bocconi di Milano da BWH Hotel Group.

“Grazie alla collaborazione del personale del Master in Economia del Turismo e dell’organo di data science Bidsa Bocconi - ha evidenziato Sara Digiesi (nella foto), ceo di Bwh Hotel Group Italia - è stato possibile individuare una policy di tipo industriale di grande efficacia, rispetto alla quale la nostra SI Supply consente di sollevare i clienti dalla complessità di selezione e negoziazione dei beni di filiera”.



“Nella scelta del fornitore - ha osservato Luca Molteni, assistant professor Department of Decision Sciences dell’Università Bocconi - pesano in primis il rapporto qualità/prezzo (94%) e la qualità del prodotto (93%), cui seguono velocità nelle risposte (90,6%) e supporto in caso di problemi (90,6%)”.