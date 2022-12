Marriott potenzia il Messico: due nuovi hotel a Cancun e Playa del Carmen

15:20

Due nuove strutture Marriott hanno aperto in Messico. Si tratta di un resort all-inclusive da 1.005 camere sulla spiaggia di Cancun e un hotel da 167 stanze a Playa del Carmen.

A Cancun ha aperto il Royalton Splash Riviera Cancún An Autograph Collection: 1.005 camere all-inclusive inserito nel programma Marriott Bonvoy, mette a disposizione un parco acquatico per famiglie con 14 scivoli e giochi Aqua Olympics con il team di animazione. Inoltre, il complesso dispone di un teatro all’aperto e un teatro interno, strutture per il fitness, miniclub, 12 ristoranti, una spa e un centro congressi con 8 sale.



Diversa invece l’offerta su Playa del Carmen, dove è nato l’Aloft Playa del Carmen situato sulla via centrale della città. Gli spazi pubblici dell'hotel sono stati concepiti per l'interazione di ospiti e visitatori, e tra questi spiccano il bar W XYZÒ, la lounge Re:mix e il ristorante Nook. La struttura dispone anche di due piscine. Aloft Playa del Carmen si definisce "un paradiso per i nomadi digitali", e offre spazi di lavoro, tre sale dotate di tecnologia audiovisiva e due spazi privati ideali per videoconferenze.