Hotel, crescono le tariffe nelle città d’arte italiane

14:20

Impennano le tariffe degli hotel nelle città d’arte italiane. Nell’ultimo mese i prezzi delle strutture ricettive hanno registrato un incremento medio del 15% sul 2022. L’aumento maggiore – segnala Assoutenti analizzando le statistiche Istat - si registra a Firenze, dove il rialzo è del 43,2% sullo scorso anno.

Segue al secondo posto, riporta Ansa.it, Milano, dove le tariffe segnano un aumento del 38% su base annua.



Crescono i prezzi anche a Campobasso (+28,9%), Venezia (+25,7%), Palermo (+25,3%) e Ferrara (+24,6%).



Nelle località balneari, si registrano aumenti nella zona Olbia-Tempio, in Sardegna, (+20,3%), in Puglia e in Emilia Romagna (dal 15 al 17%).



Si attesta, infine, sull’11,1% l’incremento delle tariffe nei villaggi e nei campeggi.