Riapre il Desenzano Glam Village nel segno del lusso 'en plein air'

14:12

Dopo un intenso intervento di restyling, riaprirà ad aprile il nuovo Desenzano Glam Village del Club del Sole. Rinnovato seguendo le nuove tendenze del turismo esperienziale, il nuovo complesso di alta gamma interpreta il trend del ‘lusso en plein air’.

Pubblicità

“Vogliamo posizionare il Desenzano Glam Village in questa nuova tendenza ormai radicata e di successo a livello internazionale - dichiara Giovanni Cavalli, membro del board di Club del Sole -. Un fenomeno che unisce la passione per la vacanza all’aria aperta a quella per il comfort totale in una esperienza di lusso che non dimentica il territorio”.



L'area

Situato sulla sponda bresciana del Lago di Garda, a pochi chilometri di distanza da Gardaland e da Verona, il complesso si sviluppa su un’area di 50.000 mq con 112 suite e appartamenti vista lago finemente arredati e completamente rinnovati, ristorante, piscina panoramica, spiaggia e pontile privato. “Una experience innovativa ed evoluta ed un nuovo concept abitativo di alto livello pensato – spiega una nota - per chi ricerca il massimo della qualità a contatto con la natura e, come per tutti villaggi a marchio Club del Sole, un’ampia proposta di servizi per rendere il soggiorno indimenticabile e rispondere alle richieste dei turisti più esigenti”.