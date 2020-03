Dal Governo aiuti per 25 miliardi, venerdì il decreto a sostegno delle imprese

12:43

Venticinque miliardi di euro. Questa la somma che il Governo ha annunciato di voler mettere in campo per affrontare l’emergenza coronavirus. Durante la conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri di questa mattina, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha spiegato: “Abbiamo appena deliberato lo stanziamento di una somma straordinaria, 25 miliardi, consapevoli delle difficoltà che il Paese sta affrontando per questa emergenza”, riporta il sole24ore.it.

Si tratta di risorse “da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà che stiamo affrontando per un'emergenza che è sia sanitaria sia economica e ha un importante impatto sociale”.



Una parte dei 25 miliardi sarà impiegata nel decreto da 12 miliardi contenente le misure a tutela di famiglie e lavoratori e imprese, che dovrebbe arrivare venerdì. Si punterà “sul sostegno al lavoro, nessuno perderà il lavoro per il Coronavirus” ha assicurato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.