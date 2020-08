Venezia stanzia 600mila euro per il restauro dei musei

13:33

La Giunta comunale di Venezia ha approvato il progetto per interventi di restauro dei musei. Si tratta di un investimento di 600mila euro, destinato a garantire la tutela e il restauro degli immobili che ospitano le 11 sedi museali, oltre che dell’edificio del Padiglione Venezia, che sorge all’interno dei Giardini della Biennale.

I primi interventi, si legge su Hotelmag, riguarderanno Palazzo Ducale, quindi il piano terra di Ca’ Pesaro, dove si attueranno indagini e consolidamenti della porzione di strutture, murature, pavimentazioni, interessate dai cedimenti in angolo nord-ovest, su lato prospiciente il Canal Grande continuando poi con un intervento al terzo piano con il consolidamento strutturale del sottotetto nelle sale XIII e XIV.



Sarà poi la volta di Ca’ Rezzonico, con interventi di manutenzione straordinaria e restauro delle facciate sul cortile e del Museo del Vetro, di consolidamento e ripristini murari.



In particolare, i lavori riguarderanno la manutenzione degli immobili, adeguamenti alla normativa sulla sicurezza, ma anche lavori per monitorare il patrimonio edilizio in modo continuativo, e per la conservazione delle sedi storiche e delle opere d’arte.