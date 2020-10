08:47

La proroga del bonus vacanze è positiva, ma i viaggiatori devono poter usufruire di questa opportunità fin dal momento della prenotazione. A pensarla così è Claudio Cuomo, presidente Aigo Confesercenti, l’Associazione italiana dei gestori dell’ospitalità e ricettività diffusa, che commenta l’inserimento, nella manovra varata dal Governo, della proroga del bonus vacanze, in scadenza il 31 dicembre 2020, fino al 30 giugno 2021.

Crisi di liquidità

“La pandemia - sostiene - ha inferto un colpo durissimo a B&B, affittacamere e case vacanze, azzerandone praticamente i fatturati. L’obiettivo di un'impresa adesso è sopravvivere: i crediti di imposta possono essere utili, ma i viaggiatori devono poter usufruire del bonus fin dal momento della prenotazione e non del check-in; diversamente le aziende, in crisi di liquidità, non saranno in grado di sostenere i costi”.



E aggiunge come finora si registrino prenotazioni solo nei periodi dell’Immacolata e del Natale. “Ci auguriamo – auspica - che per il ponte di Ognissanti e il mese di novembre si rimettano in moto le partenze, anche per evitare il rischio di affollamenti e nel pieno rispetto delle regole imposte dall’emergenza sanitaria”.