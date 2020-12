09:18

In occasione di Archeologika 2021, il ministro del Turismo Dario Franceschini ha manifestato la sua vicinanza all’iniziativa promossa dalla Regione Sardegna e al settore turistico in generale.

“Stiamo vivendo un momento difficile, ma quando questa fase sarà superata, si riprenderà a viaggiare e il turismo tornerà a crescere”. L'obiettivo è quello di scommettere sull’intreccio di bellezza, cultura, enogastronomia e tradizioni ovvero sulle unicità del nostro Paese e della Sardegna nel caso specifico. “Dobbiamo iniziare ora a programmare e immaginare il domani. Parliamo di un pezzo dell’identità delle nostre comunità e di un punto di forza sul quale investire”.



In questo scenario, dunque, si rivela fondamentale l’impegno delle istituzioni per studiare, tutelare e promuovere il patrimonio archeologico dell’isola, oggi in grado di attrarre visitatori da tutto il mondo.

Gaia Guarino