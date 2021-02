Convention Bureau Italia stringe un accordo con Valute China

16:24

Convention Bureau Italia ha stretto un accordo di collaborazione con Value China, business unit del gruppo Neosperience per il mercato cinese.

L'obiettivo è fornire soluzioni tecnologiche e favorire i rapporti degli operatori Mice italiani interessati a operare in Cina, dove Value China vanta partnership con i maggiori player del settore, tra cui Alibaba e Ctrip.



"La Cina è una fonte di business interessantissimo che conosciamo ancora poco e necessita di grande preparazione e programmazione", spiega Tobia Salvadori, direttore CBItalia.



Nelle prossime settimane Value China organizzerà un webinar riservato ai soci CBItalia e focalizzato su come cambierà il Mice cinese dopo il Covid, gli ultimi trend e le nuove dinamiche social.



"La collaborazione con CBI permetterà di conoscere meglio questo mercato e farsi trovare pronti alla ripresa del turismo congressuale in uscita dalla Cina", assicura Luca Qiu, ceo di Value China. O. D.