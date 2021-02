Sei regioni rischiano la zona arancione la prossima settimana

15:03

Come sempre a metà settimana, lo scenario si va delineando: dopodomani sono attese le decisioni sul cambio di colore delle Regioni. E sarebbero 6, secondo le indiscrezioni, quelle che rischiano di retrocedere da giallo ad arancione.

In base a quanto riporta corriere.it, il passaggio da giallo ad arancione potrebbe riguardare Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte.



Ma la strategia si muoverebbe anche attraverso misure specifiche per aree più ristrette rispetto alle Regioni, come del resto sta accadendo in diverse parti d’Italia. Una serie di misure che dovrebbero scongiurare una terza ondata.



Ma intanto si avvicina la data del 5 marzo, con la scadenza dell’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte. Toccherà ora al Governo guidato da Mario Draghi decidere come procedere, sia dal punto di vista delle misure che da quello della forma.