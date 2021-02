Lockdown nazionale? La linea Draghi sembra escluderlo

12:35

La strategia del nuovo Governo per il contrasto al Coronavirus sembrerebbe escludere un nuovo lockdown nazionale. Piuttosto, l’idea sarebbe quella di muoversi su interventi mirati, come sta già accadendo, con misure prese di concerto tra esecutivo e autorità locali.

Come riporta, tra gli altri, corriere.it al momento non sembrerebbe verosimile un allentamento delle misure. In cima alle priorità, la velocizzazione della campagna vaccinale.



Ma la vera prova arriverà il 5 marzo, quando scadrà il Dpcm attualmente in vigore. A quel punto il governo guidato da Mario Draghi (nella foto) dovrà decidere se confermare la strategia o modificarla.