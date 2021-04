Alla scoperta del Friuli Venezia Giulia: martedì 27 aprile il webinar di TTG

15:29

Scoprire la costa del Friuli Venezia Giulia e le esperienze che è possibile vivere godendo della bellezza di paesaggi unici. Martedì 27 aprile si svolgerà il webinar organizzato da TTG Italia per conoscere e apprezzare il territorio di questa regione.

Da Trieste a Grado passando per le spiagge di Lignano Sabbiadoro, tante destinazioni sono già pronte ad accogliere i turisti in sicurezza durante l'estate che verrà. Numerose le opportunità per una vacanza all'aria aperta, non soltanto il mare ma anche le riserve naturali, i siti Unesco e le delizie della tradizione enogastronomica.



È possibile iscriversi all'evento cliccando qui e partecipare al tour virtuale per lasciarsi incantare da ciò che offre il FVG, tra escursioni in partenza dalle principali località e sfiziosi momenti a tavola.



Gaia Guarino