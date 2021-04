Friuli Venezia Giulia premiata come miglior destinazione creativa d’Italia

13:58

I suoi ‘ambassador’ l’hanno portata alla ribalta: il Friuli Venezia Giulia vince ai Creative Tourism Awards il premio come ‘Miglior destinazione creativa d’Italia’. A convincere la commissione, composta da esperti in marketing turistico ed economia creativa provenienti da tutto il mondo, è stato appunto il progetto ideato da PromoTurismoFVG sugli ambassador i quali, raccontando con la propria voce il territorio, promuovono le destinazioni della regione focalizzandosi sulle comunità locali e facendo sentire gli ospiti veri e propri ‘cittadini temporanei’.

Esperienze personalizzate

Ed è proprio la capacità di costruire esperienze personalizzate per ogni turista, con proposte in grado di valorizzare le risorse agroalimentari e artistiche, la motivazione principale del riconoscimento.



PromoTurismoFVG aveva inviato lo scorso 9 marzo la candidatura al bando ‘Best Italian Creative Destination’ ed è stata l’unica regione italiana premiata.



Gli altri riconoscimenti

Riconoscimenti sono andati, però, anche ad altre destinazioni del nostro Paese: la ‘Miglior Destinazione Creativa d’Italia (Categoria Città)’ è stata nominata Firenze, mentre la ‘Miglior Strategia per lo Sviluppo del Turismo Creativo’ è andata a Cernobbio (Lombardia) ex aequo con la Costiera Amalfitana (Campania). Laterza, in Puglia, si invece aggiudicata la ‘Menzione speciale: Miglior Destinazione Creativa Emergente’.



I criteri principali con cui sono stati selezionati i vincitori sono stati l'uso della creatività per progettare esperienze autentiche, la diversificazione dell'offerta turistica attraverso la valorizzazione del suo patrimonio culturale immateriale e la creazione di un ecosistema locale.



Il bando ‘Best Italian Creative Destination’ è un’iniziativa del programma annuale dei Creative Tourism Awards, promossi dal Creative Tourism Network, l'organizzazione di riferimento internazionale per lo sviluppo e la promozione del turismo creativo, con sede a Barcellona.