La sorpresa di Torino: una Travel Box per i visitatori

Visitare Torino riserva delle piacevoli sorprese: chi prenota il proprio soggiorno in una struttura ricettiva nel weekend attraverso il portale www.visit-torino.com, dal 21 maggio riceverà gratuitamente due visite guidate a scelta.

L'idea nasce dalla collaborazione tra la Camera di commercio di Torino e una serie di associazioni di categoria, insieme a Visit Piemonte e Turismo Torino e provincia. Si tratta di un progetto triennale disegnato ad hoc per la ripresa del turismo; la Travel Box vuole infatti essere un modo per velocizzare la ripresa del settore. "La Camera di commercio di Torino vuole dare un segnale di aiuto all'attrazione turistica del territorio con un'esclusiva possibilità di prenotare un viaggio in città attraverso il nostro sito Visit Torino - ha dichiarato Dario Gallina, presidente dell'ente camerale, ad ansa.it.

Nel prossimo futuro verranno lanciate nuove Travel Box per scoprire le Valli di Lanzo, la Val di Susa e il Canavese.

Gaia Guarino